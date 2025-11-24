Yanan ormanlar için gökyüzünden paraşütle tohum yağdı

Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı’ndan havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotlarınca geçen temmuz ayında yanan bölgeye serpildi. ’Geleceğe Nefes Olsun, Gürsu Yeniden Yeşersin’ sloganıyla düzenlenen etkinlik, kurumların ve gönüllü yamaç paraşütçülerin ortak çabasına örnek oldu. Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.