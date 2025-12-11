Yeni Şafak
Yangının çıkış nedeni belli oldu: Kimya fabrikasında inceleme tamamlandı

Yangının çıkış nedeni belli oldu: Kimya fabrikasında inceleme tamamlandı

14:5411/12/2025, Perşembe
DHA
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında meydana gelen yangının ardından yürütülen inceleme tamamlandı.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 

Bölgeye Kırıkkale ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı.

70 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangında can kaybı yaşanmadı.

1 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, madeni yağ üretim bölümünde çıktığı belirlendi. İtfaiyenin enkazda çalışması sürerken, jandarma da tedbir amacıyla bölgede bekliyor. 

Yangının ardından enkaz yığını haline gelen fabrika havadan dronla görüntülenirken, soruşturma sürüyor. 

#Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi
#kimya fabrikası
#yangın
