Yapay zekayı durdurmak gerekebilir

Teknolojinin büyük hayal kırıklıkları

Bir dönem teknoloji dünyasının geleceği olarak gösterildiler, tüketicilerin ilgisini çektiler, milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaştılar. Ancak aradan geçen yıllar, her yeniliğin başarılı olmayacağı gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Metaverse’ten NFT'lere, akıllı gözlüklerden yapay zekâ cihazlarına kadar birçok teknoloji büyük vaatlerle sahneye çıkmasına rağmen beklenen sonucu vermedi. Dijital dünyada 'oyun değiştirici' olarak sunulan bu girişimler, bugün teknoloji tarihinin en dikkat çekici hayal kırıklıkları arasında gösteriliyor.