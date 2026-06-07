Yapay zekayı durdurmak gerekebilir

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
48 saatte Türkiye’yi gezdirecek demir yolu ağı
Türkiye, yüksek hızlı tren hatlarında devam eden yatırımlarla birlikte gelecekte ülke çapında demir yolu ile 48 saat içinde dolaşılabilecek entegre bir ulaşım ağına hazırlanıyor. 2028 yılına kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik yeni hattın devreye alınması ve demir yolu ağının 17 bin kilometre seviyesine çıkarılması öngörülüyor. 2053 hedefi ise 28 bin 500 kilometrelik ağ.
Teknolojinin büyük hayal kırıklıkları
Bir dönem teknoloji dünyasının geleceği olarak gösterildiler, tüketicilerin ilgisini çektiler, milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaştılar. Ancak aradan geçen yıllar, her yeniliğin başarılı olmayacağı gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Metaverse’ten NFT'lere, akıllı gözlüklerden yapay zekâ cihazlarına kadar birçok teknoloji büyük vaatlerle sahneye çıkmasına rağmen beklenen sonucu vermedi. Dijital dünyada 'oyun değiştirici' olarak sunulan bu girişimler, bugün teknoloji tarihinin en dikkat çekici hayal kırıklıkları arasında gösteriliyor.
Hedeflere ulaşacağız
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün projesi ve kendisine gösterilen ilginin kararında etkili olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, taraftarları mutlu edecek bir takım kurarak kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.