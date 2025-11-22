Yasadışı bahis operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.