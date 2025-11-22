Yeni Şafak
Yasadışı bahis operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

13:0322/11/2025, Cumartesi
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”ı ihlal ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalandı.Uzun süredir takip edilen şüphelilerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyet birimlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin finans kaynaklarını çökertmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

