Yedieminlerde bekleyen 14 bin aracın satışının önü açıldı

Araç üzerindeki şerhler kaldırılacak





Satışı yapılan araçların üzerinde bulunan "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi şerhler kaldırılacak. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak, araç mülkiyeti tüm borç ve yüklerinden ari olarak yeni sahibine geçecek.





Alacağını karşılaması halinde satış tutarı, hak sahiplerine dağıtılacak. Bakiye bir tutar bulunması halinde araç sahibine tebligat yapılarak bir ay içerisinde müracaat edilmesi halinde bu tutarın kendisine verileceği bildirilecek.