Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor: Hasat başladı Türkiye'den dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen Mersin'de hasat başladı. Sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen limonda, sezonun açılmasıyla birlikte işçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarda çalışmaya başladı. Mayer cinsi limon, 8 TL'den satılırken, enterdonat cinsi limonun fiyatı 15 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda hasat başladı.
100 bin dekarlık alanla en çok üretimin yapıldığı içim limonun başkenti olarak anılan Erdemli ilçesinde işçiler bahçelere girerek hem iç hem dış piyasaya gönderilmek üzere kesime geçti.
Tek tek kesilen limonlar, küfelerle taşınıp kasalara doldurularak ayrıştırma alanlarına sevk edildi.
Bahçede limonlardan mayer cinsinin 8 TL ve enterdonat cinsinin ise 13 ile 15 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.
Erkenci cins limonların hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceği daha sonra ise depoluk olan tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' cinsine geçileceği belirtildi.
Her sezon Eylül ayıyla başlayan sezonun Nisan ayına kadar sürdüğü, kadınların yoğun olarak çalıştığı işçiler geçimini toplama, ayrıştırma ve paketleme işlerinde çalışarak sağladığı belirtildi.