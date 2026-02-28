Yılda sadece 30 gün görülüyor: Uçan sular görenleri şaşırtıyor

Yahyalı Belediyesi öncülüğünde kurulan Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İlhan Bayer, ilçelerinin adeta şelaleler diyarı olduğunu söyledi.





Uçansu Şelalesi'nin doğa harikası olduğunu belirten Bayer, "Bu şelale sadece bir ay gibi bir süre boyunca akıyor. Genelde şubat veya mart aylarında suları dökülüyor. Şelaleye yöre halkı tarafından Uçansu Şelalesi ismi verilmiştir. Bunun nedeni de suyun partiküller halinde dağılarak havada uçuşmasıdır. Yaklaşık 150 metre yükseklikten akan bir şelale. Bu şelalemizi görmek için yurt içi ve dışından misafirlerimiz gelmektedir." diye konuştu.