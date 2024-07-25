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Yoğun mesaiye maç molası: Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi

23:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:18 - 25/07/2024 Perşembe
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.


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Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#RAMS Başakşehir
#La Fiorita
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