Yoğun mesaiye maç molası: Cumhurbaşkanı Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.



