Yozgat'ta patlama sonrası yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ salim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.