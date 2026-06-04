Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düşen üç işçi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen üç işçi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.