Yüksekova-Van yolunda heyelan: Araçlar mahsur kaldı

Yolda bekleyen sürücülere destek olmak amacıyla Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna olay yerine geldi. Oda başkanları, sürücülere geçmiş olsun dileklerini iletti.



