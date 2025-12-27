Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar: 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz kenarında bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi.Kentte yer yer yağmur ve kar yağışı sürerken, rüzgar da etkisini gösterdi.

1 /5 Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı'nda bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı, saat 04.30 sıralarında rüzgar nedeniyle devrildi.

2 /5 Çimenlik alan devrilen çınar ağacı, belediye ekipleri parçalarına ayırarak götürdü.

3 /5 Öte yandan denizde boyu 6 metreyi aşan dalgalar oluştu.

4 /5 Dalgalar, Zonguldak Limanı'na ait mendireği aştı.