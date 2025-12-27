Yeni Şafak
Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar: 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar: 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi

14:4727/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz kenarında bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi.Kentte yer yer yağmur ve kar yağışı sürerken, rüzgar da etkisini gösterdi.

Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı'nda bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı, saat 04.30 sıralarında rüzgar nedeniyle devrildi.

Çimenlik alan devrilen çınar ağacı, belediye ekipleri parçalarına ayırarak götürdü.

Öte yandan denizde boyu 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. 

Dalgalar, Zonguldak Limanı'na ait mendireği aştı.

Balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

