12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf kazısında bulundu: Geç Roma Dönemi’ne ait tam 1600 yıllık

“2024 yılı kazı sezonunda Roma dönemi duvarı yakınlarında bir adet sağlam halde cam malzemeden mamul Geç Roma Dönemi'ne ait olan bir gözyaşı şişesi tespit edildi. Şişemiz bu döneme ait olduğu için muhtemelen 1600 yıllık bir tarihe sahiptir. Cam malzemeden olup da günümüze kadar sağlam gelmesinden dolayı yine ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Bu şişeler ‘Pagan' inanç döneminde yani özellikle Roma ve öncesi döneme ait mezarlarda ortaya çıkar. Rivayet odur ki: kişi öldüğü zaman arkasında kalan eşi gözyaşlarını bu şişeye biriktirmekte ve hep onun yanında olduğunu belirtmek için eşinin mezarına bırakmaktadır. O yüzden gözyaşı şişesi olarak adlandırılmaktadır.”