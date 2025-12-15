17 kilo veren Bülent Serttaş son haliyle gündem oldu: Günden güne eriyor

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş 17 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Günden günde eriyen Serttaş'ın son hali gündem oldu.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Bülent Serttaş uzun zaman sonra son haliyle gündem oldu.
17 kilo veren ünlü şarkıcının değişimi bir hayli şaşırttı.
GÜNDEN GÜNE ERİYOR
Snob Magazin kameraları tarafından görüntülenen Serttaş'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Günden güne eriyen ünlü şarkıcı verdiği kilolar ile ilgili açıklamada bulundu.
Toplamda 17 kilo verdiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır!" ifadelerini kullandı. Bir hayli kilo veren ünlü şarkıcının son hali...