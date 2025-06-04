Kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Sonuç alamamanızın nedeni sandığınızdan farklı olabilir. 36 kilo vererek dikkat çekici bir görünüme kavuşan Beslenme koçu Maxie Haase, sırrını paylaştı. Sağlıklı sandığı 5 temel gıdayı hayatından çıkararak kilo vermeye başladığını söyleyen Haase, “Asıl sorun, zararlı olduğunu düşünmediğim yiyeceklerdeymiş” diyerek listeyi paylaştı. İşte kilo vermeyi engelleyen besinler.
36 kilo veren beslenme koçu Maxie Haase, kilo verme sürecinde günlük menünüzden çıkarmanız gereken bazı yiyecekleri paylaştı.
Haase, "Bu yiyeceklerin kötü olduğunu söylemiyorum. Ancak diyette tam, tek bileşenli ve hacmi yüksek besinlerle tokluk hissini artırmayı hedefliyorum" dedi. İşte kilo vermeyi engelleyen besinler...
FISTIK EZMESİ
Kilo verirken kaçınılması gereken ilk gıda grubu fındık ezmeleri ve kuruyemişler.
GRANOLA
Çoğu zaman sağlıklı kategorisine giren granola, kilo vermek isteyenler için ideal değil.
"Granola çok çıtır ve lezzetli ama porsiyon büyüklüğüne göre besin değeri benim için yeterli değil" dedi.
BAL
Bal doğal bir tatlandırıcı olsa da, kilo vermek isteyenler için ideal değil.
Haase, "Bal doğal bir tatlandırıcı olsa da, saf karbonhidrattır. Yani besin değeri düşük, sadece enerji (kalori) verir. Diyet yaparken ben bu tür şekerli karbonhidratlardan kaçınırım. Onun yerine karbonhidratları daha besleyici kaynaklardan almayı tercih ederim. Yoğurt gibi yiyecekleri de tatlandırmadan tüketirim" ifadelerini kullandı.
KREMALI KAHVELER
Tatlı ve şekerli kahve çeşitleri kalori açısından yoğun.
KARPUZ, ELMA, MUZ...
Haase, "Elma, muz ve karpuz gibi meyveler, diğer bazı meyvelere kıyasla daha fazla karbonhidrat (şeker) içeriyor. Kilo vermeye çalışırken, bu meyveleri sınırlayıp yerine daha az şekerli ve daha lifli meyveleri tercih ediyorum" diye belirtti.