Haase, "Bal doğal bir tatlandırıcı olsa da, saf karbonhidrattır. Yani besin değeri düşük, sadece enerji (kalori) verir. Diyet yaparken ben bu tür şekerli karbonhidratlardan kaçınırım. Onun yerine karbonhidratları daha besleyici kaynaklardan almayı tercih ederim. Yoğurt gibi yiyecekleri de tatlandırmadan tüketirim" ifadelerini kullandı.