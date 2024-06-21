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Hayat

Açlık Oyunları'nın yıldızı Donald Sutherland hayatını kaybetti

13:04 - 21/06/2024 الجمعة
Yeni Şafak

Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldızı Kanadalı aktör Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Özellikle 'Açlık Oyunları' ve 'Karanlığın Gölgesi' gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland'ın ölüm haberini oyuncu oğlu Kiefer Sutherland duyurdu; "Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

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İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolün kendisini yıpratmadığını söyleyen Kiefer, Sutherland, babası Donald Sutherland’ın severek bu işi yaptığını vurguladı.

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200’ün üzerinde filmde rol alan Donald Sutherland, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu. 

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Kanadalı oyuncunu en önemli rollerinden biri Kore Savaşı’ndaki sağlık görevlileri hakkındaki 1970 yapımı 'MASH'daki 'Cerrah Hawkeye Pierce' rolüydü.

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Donald Sutherland kimdir?


17 Temmuz 1935’te Kanada’nın New Brunswick kentinde doğan Donald Sutherland, 1957’de Londra’ya gitmek üzere Kanada’dan ayrılmadan önce bir radyoda muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Londra Müzik ve Dram Sanat Akademisi’nde eğitim gördü.


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88 yaşında hayatını kaybeden Sutherland bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



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#Donald Sutherland
#Açlık Oyunları
#Karanlığın Gölgesi
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