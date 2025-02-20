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AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı: O tarihe kadar sakın dışarı çıkmayın

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı: O tarihe kadar sakın dışarı çıkmayın

14:4120/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre truncu kodlu kar uyarısı yapılan iller şu şekilde; 

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

 Sinop

Samsun


Diğer illerin yanı sıra "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.


Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#kar
#AFAD
#truncu kod

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