Ağlama sesleri bir mahalleyi ayağa kaldırdı: Ekipler gördükleri karşısında şaşırdı

10:1511/01/2026, Pazar
DHA
Erzurum'un Palandöken ilçesinde ağlama sesi duyanların ihbarı üzerine seferber olan ekipler, evde tek bırakılan Gökçe (1,5) bebeği pencereden girerek kurtardı. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan bebeğin annesine ulaşılamazken, Oltu ilçesindeki baba ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98’inci Sokak’ta bir apartmanın 1’inci katındaki daireden bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi. 

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nöbetçi savcıdan alınan iznin ardından itfaiye ve polis, çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi. 

Evden çıkarılan ve 1,5 yaşında olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından süt ve çikolata verilen, isminin Gökçe olduğu öğrenilen bebek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve apartmana yeni taşındığı öğrenilen anneye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. 

Polis, anneyi bulmak için araştırmasını sürdürürken, Oltu’dan Erzurum’a geldiğini söyleyen baba ise ifade işlemleri için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne çağırıldı. 

