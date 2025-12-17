Annesi sosyal medyadan yardım istemişti: Devlet Bahçeli’den Diyarbakırlı engelli kıza tekerlekli sandalye sürprizi

Anne Ayten Kızıltoprak, yapılan destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kızıltoprak, "Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum elinizi uzattınız bize yardımcı oldunuz çok teşekkür ediyorum. Her daim Devlet Bahçeli’den razıyız. Her zaman kapısını çalıyoruz bize yardımcı oluyor. Bize tekerlekli sandalye gönderdi çok teşekkür ederim Allah razı olsun" diye konuştu.







