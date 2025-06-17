Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespit edildi

EKAD olarak bölgede yuvaların korunması için bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Canbolat, "Caretta carettalara farkındalık oluşturmak için okullarda, otellerde eğitimler veriyoruz. Bilgilendirme masaları kuruyoruz. Hem arazide çalışmak hem de eğitim çalışmaları yapmak büyük fedakarlık istiyor ama çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bölgede caretta farkındalığı oluştu. Eskiden kaplumbağaları istemeyen oteller şimdi bizi arayıp 'Yuvamız var bakar mısınız' diyorlar. Büyük bir değişimi başardık. Bilinçli kişilerle caretta yuvaları da turizme entegre edilebilir. Turistler de bu konuda çok meraklı." diye konuştu.





EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat da havaların geç ısınmasının yuvalamayı da yavru çıkışını da yaklaşık 15-20 gün geciktirdiğini belirtti.

İki sahilde yapılan çalışmaların caretta carettaların neslinin devamı için önemli olduğuna dikkati çeken Polat, denize ulaşan 1000 yavrudan yalnızca bir ya da ikisinin erginliğe ulaştığını ifade etti.





Polat, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının iklim değişikliğinin olumsuzluklarından etkilenmemesi amacıyla aynı disiplinle yuvaları korumaya devam ettiklerini vurguladı.







