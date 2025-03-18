Areda Piar'dan dikkat çeken araştırma: Türkiye'nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu

Areda Piar’ın Türkiye genelinde 14-17 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Şerbetli Tatlılar Araştırması’na göre, Türk halkının en sevdiği şerbetli tatlılar belli oldu. "Hangi Türk şefin yaptığı şerbetli tatlıyı yemek isterdiniz?" sorusuyla Arda Türkmen (yüzde 26,0) ve Ömür Akkor (yüzde 25,9) öne çıkıyor. Türkiye’nin birlikte baklava yemek istediği ünlü isimler arasında yüzde 26 ile Demet Akbağ ilk sırada yer alıyor.
Ramazan'da tatlı tüketimi artıyor
Areda Piar’ın araştırmasına göre, Ramazan ayında tatlı tüketimi belirgin şekilde artıyor. Katılımcıların yüzde 45,5’i bu dönemde şerbetli tatlıları daha fazla tükettiğini belirtirken, yüzde 43,4’ü tüketim alışkanlıklarının değişmediğini ifade ediyor. Tatlı tüketiminin azaldığını belirtenler ise sadece yüzde 11,1.
Tatlı seçiminde lezzeti ve katkısız olması öne çıkıyor
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 66,3’ü şerbetli tatlısını pastane veya tatlıcılardan satın alırken yüzde 28,5’i evde kendi tatlısını yapmayı tercih ediyor. Restoran ve kafelere gittiklerinde tüketenler yüzde 3,5 iken, marketlerden hazır paketli olarak tatlı alanların oranı ise yüzde 1,7.
Tatlı alırken tüketicilerin en çok önem verdiği kriter yüzde 44,8 ile lezzet oluyor. Doğal ve katkısız içerik yüzde 37,4 ile bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Üretim hijyeni yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer alırken, marka bilinirliği yüzde 5,2, fiyat yüzde 4,5 ve ambalaj-sunum yüzde 0,7.
Katılımcıların yüzde 82,1’i şerbetli tatlı tercihlerinde özel bir seçenek aramazken yüzde 11,7’si düşük kalorili olmasına özen gösteriyor. Glutensiz tercih edenlerin oranı yüzde 3,4 iken laktozsuz olmasına dikkat edenlerin oranı yüzde 2,2.
Peki en çok hangi baklava çeşidini seviyoruz?
Araştırmada şerbetli tatlılar arasında, zirveye yüzde 64,1 ile baklava yerleşiyor.
Yüzde 44,6 ile künefe ikinci sırada yer alırken, kadayıf yüzde 31,7 ile üçüncü sıraya yerleşiyor.
Katmer yüzde 22; ekmek kadayıfı yüzde 18,8; tulumba yüzde 16,1;
şekerpare yüzde 13,9; kalburabastı yüzde 12,7;
revani yüzde 11,5; Kemalpaşa yüzde 8,3 ve şambali tatlısı yüzde 5,3 oranında favori tatlı seçiliyor.
Çeşitleri arasında ise fıstıklı baklava yüzde 48,6 ile en sevilen baklava çeşidi olarak araştırmaya yansıyor.
Cevizli baklava yüzde 29,9 ile ikinci, fıstıklı dürüm sarma yüzde 29,2 ile üçüncü, soğuk baklava yüzde 28,2 ile dördüncü sırada yer alıyor.
Diğerleri ise şu şekilde: Fıstıklı havuç dilim yüzde 23,5; fıstıklı şöbiyet yüzde 22,6; midye baklava yüzde 19,2; sütlü nuriye yüzde 14,2; fıstıklı saray sarma yüzde 12,9; kuru baklava yüzde 11; cevizli burma yüzde 10,1; fındıklı baklava yüzde 5,3.
Tatlı keyfini ünlülerle yaşamak isteyenler kimleri seçti?
Araştırmada katılımcılara “Hangi ünlü ile karşılıklı baklava yemek isterdiniz?” sorusu da yöneltildi.
Sonuçlara göre, Demet Akbağ yüzde 26 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 21,5 ile Tarkan ve yüzde 11,6 ile Meryem Uzerli takip etti.
Listede ayrıca Hadise (yüzde 7,4), Salih Bademci (yüzde 7,1) ve Melike Şahin (yüzde 6,9) gibi isimler de yer aldı.
Türk şefler arasında tatlı rekabeti
Şerbetli tatlı severlere, “Hangi ünlü şefin yaptığı şerbetli tatlıyı yemek isterdiniz?” diye sorulduğunda, Arda Türkmen (yüzde 26) ve Ömür Akkor (yüzde 25,9) en çok tercih edilen isimler oldu.
Mehmet Yalçınkaya (yüzde 14,7), Refika Birgül (yüzde 10,9) ve Somer Sivrioğlu (yüzde 9,8) da tatlı konusunda merak edilen şefler arasında yer aldı.
Şerbetli tatlılar en çok hangi özel günlerde vazgeçilmez?
Tatlı severler için şerbetli tatlılar yalnızca bayramlarla sınırlı değil! Katılımcıların yüzde 46’sı her zaman tatlı tükettiğini belirtirken, yüzde 39,7’si özellikle bayramlarda şerbetli tatlıyı vazgeçilmez buldu.
Misafir ağırlama (yüzde 7,3), aile yemekleri (yüzde 5,1), doğum günleri (yüzde 1,3) ve düğünler (yüzde 0,4) gibi özel günlerde de tatlı tüketimi öne çıktı.