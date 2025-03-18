Areda Piar'dan dikkat çeken araştırma: Türkiye'nin en sevilen şerbetli tatlısı belli oldu

Tatlı keyfini ünlülerle yaşamak isteyenler kimleri seçti?





Araştırmada katılımcılara “Hangi ünlü ile karşılıklı baklava yemek isterdiniz?” sorusu da yöneltildi.





Sonuçlara göre, Demet Akbağ yüzde 26 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 21,5 ile Tarkan ve yüzde 11,6 ile Meryem Uzerli takip etti.





Listede ayrıca Hadise (yüzde 7,4), Salih Bademci (yüzde 7,1) ve Melike Şahin (yüzde 6,9) gibi isimler de yer aldı.