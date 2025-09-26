Arızalanan Sumud teknesindeki aktivistlere Türk Donanması yardımcı oldu: 'Ömrümüz boyunca unutmayacağız'

'BUNU ÖMRÜMÜZ BOYUNCA UNUTMAYACAĞIZ'

Türk askerinin hızlı koordinasyonu ile yakınlarında bulunan Sultan Atasoy isimli Türk ticaret gemisinin Adagio’ya yönlendirildiğini kaydeden Şimşek, Türk savaş gemisiyle her irtibatlarında heyecandan göklere uçtuklarını söyledi. 4-5 saatlik sürede yardıma gelecek Sultan Atasoy isimli gemiyle irtibat kurulduğunu ifade eden Şimşek, gemi personelinin arızayı gidermek için seferber olduğunu kaydetti. Sultan Atasoy gemi personelinin teknedeki arızayı giderdikten sonra Gazze yolcusu Adagio’nun rotasına girdiğini görmeden, kendilerini yolcu etmeden yanlarından ayrılmadığını da belirten Şimşek, TSK Deniz Kuvvetleri ve Sultan Atasoy gemi personeline yürekten teşekkür ederek, “Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bunu Allah’ın bir yardımı olarak görüyoruz" dedi.