ASELSAN tarafından geliştirildi: Yerli mobil röntgen cihazı Ankara'da hizmete sunuldu

Usta, ASELSAN tarafından üretilen mobil dijital röntgen cihazının dünya standartlarında, bazı özellikleriyle ise halihazırda kullanılan cihazların da üst versiyonu olduğunu ifade etti.





Cihazın tamamen dijital olduğunu ve diğer cihazlara göre çok daha az radyasyon yaydığını vurgulayan Usta, "Mobil dijital röntgen cihazı, hastamızın daha az radyasyon almasını sağlayan tüm teknolojik donanımlara sahip bir cihaz, bugün itibariyle hizmete sunuldu." dedi.