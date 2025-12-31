Aydilge yeni yıl konserini iptal etti: 'Onlara istediklerini vermeyelim'

Şarkıcı Aydilge, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda üç polisin şehit düşmesinin ardından, 31 Aralık’ta Marmaris’te vereceği yeni yıl konserini şehitlere saygı gerekçesiyle iptal etti.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Aydilge, yeni yıl akşamında planlanan konserini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.
Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda üç polisin şehit olması sonrası Aydilge, şehitlere saygı amacıyla Marmaris Belediyesi’nin yılbaşı programındaki konserini iptal etti.
Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...
"Onlara istediklerini vermeyin"
"31 Aralık’ta düzenlenecek olan yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyulan saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, umutsuzluk ve korkudur. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."