Aydilge yeni yıl konserini iptal etti: 'Onlara istediklerini vermeyelim'

"Onlara istediklerini vermeyin"

"31 Aralık’ta düzenlenecek olan yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyulan saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, umutsuzluk ve korkudur. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."







