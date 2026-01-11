Yeni Şafak
Bahçelievler'de korkutan anlar: 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü arabalar hasar aldı

12:3111/01/2026, Pazar
IHA
Bahçelievler’de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın balkonu tamamen çöktü. Binadan daha önce karot örneği alındığı öğrenilirken binadan kopan parçalar bir otomobile hasar verdi.

Olay 00.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5. katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çöktü.


Düşen parçalar sokağa dağılırken bir otomobil de parçalar yüzünden hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri binanın etrafını girişe kapattı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Binanın bulunduğu sokak ise giriş çıkışlara kapatıldı. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme esnasında binanın yakınından kimsenin geçmediği için daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olayda yaralanan olmazken, yetkililer binada inceleme yaptı. Yıkılması beklenen binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi.

Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

#İstanbul
#Balkon
#Tehlike
