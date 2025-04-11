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Bakanlık 49 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı köftede deri ve sakatat

Bakanlık 49 ürünü ifşa etti: Kıymada tek tırnaklı köftede deri ve sakatat

10:4211/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
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<p>Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi, 49 üründe sahtecilik tespit etti.</p>
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi, 49 üründe sahtecilik tespit etti.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Yapılan denetimlerde kıymadan köfteye, zeytinyağından peynire 49 üründe sahtecilik tespit edildi.

Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 5 artarak 209'a yükseldi.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 250 oldu.

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ!

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan Gaziantep'te faaliyet gösteren 3 baharat firmasının kullanımı yasak olan boyayı ürünlerinde kullandıkları tespit edildi. Eskişehir'de yoğurt üretimi yapan firmanın ürünlerinde ise natamisin tespit edildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Merve Yemek firmasının kıymasında da tek tırnaklı eti tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Yapılan denetimlerde 44 üründe sahtecilik tespit edildi.

Zeytinyağlarında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde ve kasap köftesinde deri ve sakatat ürün kullanan firmalar ifşa edildi.

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