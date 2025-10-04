Barış için at üzerinde 4 bin 800 kilometre: Hedefleri Kudüs'e varmak

Aktivistler, bugüne kadar geçtikleri yerlerde barış mesajı verirken şu cümleleri kurdu:





"Almanya’dan Kudüs’e kadar 4 bin 800 kilometre yol kat ederek, 9 ülkeden geçeceğiz. Mayıs ayının 8’inde başladığımız yolculuğumuzu, Kasım ayının 25’in de tamamlamış olacağız. Kendimiz çiftçilikle uğraşıyoruz. Böyle bir yolculukla, dünyaya barış mesajı vermek istedik. Tabi ki kolay olmuyor. At arabasıyla büyük kamyonların ve hızla geçen araçların yanından ilerliyoruz. İmkan olduğu sürece, dikkatli ve sakin yolları tercih ediyoruz. Geçtiğimiz bir çok köyde bizi misafir ediyorlar. Ellerinden gelen bütün imkanları bize sunuyorlar. Belirlediğimiz tarihte de orada olmak için hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz. Dünya şu anda çok karışık durumda. her tarafta istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. İnsanlık olarak bu görüntüleri kimse istemez. Savaşın haricinde dünyanın bir çok bölgesinde insanlar zorluklar yaşıyor. Biz herkesin barış ve mutluluk içiresinde birlikte yaşamasını istiyoruz."