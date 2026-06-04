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Beylikdüzü'nde elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

17:074/06/2026, الخميس
G: 4/06/2026, الخميس
DHA
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Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Barış Mahallesi'nde park halinde bulunan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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