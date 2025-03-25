Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hayatına bakıldığında, bazı gün ve gecelere özel önem verildiğini, bunlardan birinin de Kadir Gecesi olduğunu söyledi.





Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde gündüz oruç tutulması, gecenin ise ibadetle geçirilmesinin tavsiye edildiğini belirten Çapcıoğlu, "Ramazanın son 10 gününde itikaf diye adlandırdığımız bir gelenek var. Bir mekanda tercihen camide tefekkür ediliyor, ibadet ediliyor. Kadir Gecesi de bu 10 gün içinde özel bir yere sahip. Kadir Gecesi'nin son 10 gündeki tekli gecelerde aranması bize tavsiye edilmiştir." dedi.