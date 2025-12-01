Birbirinden 63 yıldır ayrılmayan kardeşleri eşleri de ayıramadı: Tarla ev bahçe her şey ortak

"Babam ’evinizi ayırayım’ dedi, kabul etmedik"

Bayram Açıkel, ağabeyiyle hiçbir zaman ayrılmadığını belirtti. Açıkel, "Aynı ikiz gibi beraber büyüdük, beraber yaşadık, beraber çalıştık, beraber geçindik. Aklım yettiğinden beri beraberiz. Çiftçilik yapıyoruz. Bahçemiz var. Lahana dikeriz. Ekin, buğday, arpa ekiyoruz. Hayvanlarımız var, onlara bakarız. Çocuklar okudu gitti. Kimse yok yanımızda. İki kardeş, hanımlarımızla bir arada duruyoruz. Rahmetli babam bir gün ’benim zamanım geldi, ben sizi ayırayım’ dedi. Babama neden böyle düşündüğünü sordum. Babam ’evinize barkınıza sahip olun, böyle olmayacak’ dedi. ’Ben kardeşimle beraber ayrılayım, gelinler de beraber ayrılsınlar’ dedim. Birbirimizle mutlu olduğumuzu söyledim. Hanımlarımızın da umutları kesilince birbiriyle samimi oldular çok şükür, biz de kurtulduk onlar da kurtuldu" dedi.