Birbirinden 63 yıldır ayrılmayan kardeşleri eşleri de ayıramadı: Tarla ev bahçe her şey ortak

12:071/12/2025, Pazartesi
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşayan kardeşler kendi ifadeleriyle akılları erdiği günden beri birbirinden ayrılmıyor.

Kadışehri ilçesine bağlı Seyhan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Haydar Açıkel ve 63 yaşındaki Bayram Açıkel kardeşler kendilerini bildi bileli bir arada yaşıyor. Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri dahil her zaman bir arada olan kardeşler alışverişe birlikte çıkıyor, tarlalarını birlikte ekiyor, hayvanlarına birlikte bakıyor. Evlendiklerinde, çocuklarını büyütürken bile aynı evde birbirinden ayrılmayan Haydar-Bayram kardeşler, eşlerinin de zamanla bu duruma alıştıklarını söylüyor. Çevredekilerin, komşu ve akrabaların yorumlarına aldırış etmeyen Açıkel ailesi, bir arada yaşamaktan memnun.

"Babam ’evinizi ayırayım’ dedi, kabul etmedik"

Bayram Açıkel, ağabeyiyle hiçbir zaman ayrılmadığını belirtti. Açıkel, "Aynı ikiz gibi beraber büyüdük, beraber yaşadık, beraber çalıştık, beraber geçindik. Aklım yettiğinden beri beraberiz. Çiftçilik yapıyoruz. Bahçemiz var. Lahana dikeriz. Ekin, buğday, arpa ekiyoruz. Hayvanlarımız var, onlara bakarız. Çocuklar okudu gitti. Kimse yok yanımızda. İki kardeş, hanımlarımızla bir arada duruyoruz. Rahmetli babam bir gün ’benim zamanım geldi, ben sizi ayırayım’ dedi. Babama neden böyle düşündüğünü sordum. Babam ’evinize barkınıza sahip olun, böyle olmayacak’ dedi. ’Ben kardeşimle beraber ayrılayım, gelinler de beraber ayrılsınlar’ dedim. Birbirimizle mutlu olduğumuzu söyledim. Hanımlarımızın da umutları kesilince birbiriyle samimi oldular çok şükür, biz de kurtulduk onlar da kurtuldu" dedi.

"Niye ayrılmıyorsunuz diyenler oluyor"

Bayram Açıkel’in eşi 53 yaşındaki Halime Açıkel, "Gönül isterdi ayrılmayı ama onlar istemeyince biz de geçinmek zorunda kaldık. ’Niye ayrılmıyorsunuz’ diyen de oluyor. Hayatımızdan memnunuz diyoruz. Evleneli 36 sene oldu, beraber duruyoruz. Çocukları büyütürken zorlandığımız oldu. Sonra büyüdüler. Her biri işini aşını buldu gitti" ifadelerini kullandı.

"Gurbete bile birlikte gittik"

Haydar Açıkel, kardeşiyle birbirine sonsuz inancı olduğunu söyledi. Açıkel, "İstanbul’a gurbete gittik. 6 ay, 1 sene durduk. O zaman da beraber gittik. Annem 13-14 doğum yapmış. Şimdi 5 kardeşiz. 3 kız kardeşimiz var. Kız kardeşlerimiz de ’iyi geçinin, ayrılmayın, Allah’tan başka kimseniz yok’ diyorlar" dedi.

"Biz iyiyiz, memnunuz"

Haydar Açıkel’in eşi Kadriye Açıkel ise evleneli 40 sene olduğunu ve o tarihten itibaren bir arada olduklarını söyledi. Açıkel, "Ben bu köydendim, zorlanmadım. Çocuklarımız var. Eltimle ’ayrılalım ikimiz birlikte oturalım’ dedik. Ayrılmak için çok çaba gösterdik. Ama ayrılmadılar. ’Eltiyle duran var mı, gelinle bile durulmuyor’ diyorlar. Milletin çenesi durur mu? Biz iyiyiz, memnunuz diyoruz. Eşimden, kaynımdan, eltimden de memnunum. Allah ayırmasın" şeklinde konuştu.

