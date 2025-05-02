Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Bu sakızı çiğnemek zayıflatıyor: Uzman isimlerin ısrarla önerdiği süper besin

Bu sakızı çiğnemek zayıflatıyor: Uzman isimlerin ısrarla önerdiği süper besin

12:022/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son dönemde doğal ürünlerle kilo verme yöntemlerine ilgi artarken, sandaloz sakızı da bu alanda dikkat çekiyor. Uzmanların önerdiği doğal ürünler arasında yer alan sandaloz sakızı, geçmeyen öksürük üzerinde etkili olduğu kadar zayıflamayı da kolaylaştırıyor. Peki, kilo verme sürecinde nasıl tüketilmeli?

Doğal ürünler arasında yer alan sandaloz sakızı, kilo verme sürecine katkısıyla yeniden gündemde.

Sandaloz sakızı, Boswellia ağaçların kabuğundan çıkarılan reçine benzeri bir maddedir ve genellikle çeşitli sağlık sorunları için doğal ve geleneksel bir çare olarak kullanılır.

Dr. Feridun Kunak, Sandaloz sakızının geçmeyen öksürük üzerinde etkili olduğu kadar iştah kontrolüne yardımcı olarak zayıflamayı kolaylaştırabileceğini söyledi.

Sandaloz sakızını ister toz ister tane şekilde tüketebilirsiniz.

Kilo vermek için sandaloz nasıl tüketilir?

Eğer toz şeklinde tüketecekseniz 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi koyup her sabah aç karna tüketmeniz gerekiyor.

Tane şeklinde tüketecekseniz de sandaloz sakızını ağzınıza alıp yavaş yavaş çiğneyin. Bu şekilde gün içerisinde tokluk hissi vererek yağ yakımını hızlandırır.




Uzmanlar, sandaloz sakızının tek başına yeterli olmadığını ancak dengeli beslenme ve egzersizle birlikte kullanıldığında kilo verme sürecini destekleyebileceğini belirtiyor.

#Sandaloz sakızı
#diyet yapmak
#kilo vermek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'de bu cuma neler var? 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp malzemeleri ve aile boyu çadır satışta...