Bu sakızı çiğnemek zayıflatıyor: Uzman isimlerin ısrarla önerdiği süper besin

Son dönemde doğal ürünlerle kilo verme yöntemlerine ilgi artarken, sandaloz sakızı da bu alanda dikkat çekiyor. Uzmanların önerdiği doğal ürünler arasında yer alan sandaloz sakızı, geçmeyen öksürük üzerinde etkili olduğu kadar zayıflamayı da kolaylaştırıyor. Peki, kilo verme sürecinde nasıl tüketilmeli?

1 /6 Doğal ürünler arasında yer alan sandaloz sakızı, kilo verme sürecine katkısıyla yeniden gündemde.

2 /6 Sandaloz sakızı, Boswellia ağaçların kabuğundan çıkarılan reçine benzeri bir maddedir ve genellikle çeşitli sağlık sorunları için doğal ve geleneksel bir çare olarak kullanılır.

3 /6 Dr. Feridun Kunak, Sandaloz sakızının geçmeyen öksürük üzerinde etkili olduğu kadar iştah kontrolüne yardımcı olarak zayıflamayı kolaylaştırabileceğini söyledi.

4 /6 Sandaloz sakızını ister toz ister tane şekilde tüketebilirsiniz.

5 /6 Kilo vermek için sandaloz nasıl tüketilir? Eğer toz şeklinde tüketecekseniz 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi koyup her sabah aç karna tüketmeniz gerekiyor. Tane şeklinde tüketecekseniz de sandaloz sakızını ağzınıza alıp yavaş yavaş çiğneyin. Bu şekilde gün içerisinde tokluk hissi vererek yağ yakımını hızlandırır.





