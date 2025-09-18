Sıcaklıkların artmasıyla birlikte “beyin yiyen amip” olarak bilinen Naegleria fowleri vakaları yeniden ortaya çıktı. Tatlı su göllerinde, derelerde ve sıcak termal sularda yaşayan bu tek hücreli parazit, burundan vücuda girerek beyne ulaşıyor ve hızla ilerleyen bir beyin iltihabına (primer amibik meningoensefalit) yol açabiliyor. Hindistan'ın Kerala eyaletinde, "beyin yiyen amip" olarak bilinen "Naegleria fowleri"nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) nedeniyle bu yıl 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uzmanlar özellikle yaz aylarında yüzme sırasında suyun buruna kaçmamasını ve riskli sulardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır? İşte en yaygın belirtileri...

1 /9 Tek hücreli ama ölümcül: Beyin yiyen amip sıcak sularda ortaya çıkıyor, hızla beyne ulaşıp ölüm riski yaratıyor.

2 /9 Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı.



3 /9 Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



4 /9 Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğu belirtilerek, vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.



5 /9 Beyin yiyen amip nedir?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

6 /9 Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşiyor. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep oluyor.

7 /9 İşte en yaygın belirtileri

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

8 /9 Beyin yiyen amip nasıl bulaşıur?

Beyin yiyen amip, insandan insana bulaşabilen bir hastalık değildir. Beyin yiyen amip, kirli suyun burnunuzdan içeri girmesi ile bulaşır. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabilir.

