Çankırı'da asırlık imece usulü keşkek yapma geleneği sürdürülüyor

Köyün gençlerinden Utku Atakan ise her yıl köye gelmeyi heyecanla beklediklerine işaret ederek, "Keşkeği severek yiyoruz. Hem lezzetli bir yiyecek hem de akşamları eğlence oluyor. Ben de burada keşkeğin dağıtılmasına ve festival etkinlerine yardımcı oluyorum" diye konuştu.