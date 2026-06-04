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Cansuyu Derneği 2 milyon 100 bin sofraya kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Derneği 2 milyon 100 bin sofraya kurban eti ulaştırdı

16:244/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşarak kurban emanetlerini gerçek muhtaçlara teslim etti. Dernek, başta savaş, açlık, kuraklık ve yoksullukla mücadele eden bölgeler olmak üzere birçok ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına kurban eti ulaştırdı.

Kurban emanetleri dünyanın dört bir yanına ulaştırdı


Cansuyu ekipleri, bu yılki organizasyon kapsamında Gazze’den Lübnan’a, Arakan’dan Nijer’e, Tanzanya’dan Kenya’ya, Moğolistan’dan Filipinler’e, Çad’dan Bangladeş’e kadar geniş bir coğrafyada kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bağışçıların kendilerine emanet ettiği kurbanları titizlikle keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler, toplamda 2 milyon 100 bin gerçek muhtacın sofrasına kurban eti ulaştırdı.



Yetimlere bayram sevinci yaşattılar


Kurban faaliyetleri kapsamında sadece et dağıtımıyla sınırlı kalmayan Cansuyu ekipleri, ziyaret ettikleri ülkelerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ümmete emaneti olan yetim çocuklarla da bir araya geldi. Yetimlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit eden ekipler, onların bayram sevincine ortak olurken çeşitli sosyal ve insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.


Birçok ülkede su kuyuları açıldı


Cansuyu ekipleri su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde açılan su kuyuları da yerinde inceledi. İncelemeler sırasında temiz içme suyuna erişimde zorluk yaşayan binlerce insanın istifadesine sunulan su kuyularının bölge halkının hayatında önemli bir değişim oluşturduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra Cansuyu Derneği tarafından yapımı tamamlanan medrese, eğitim merkezi ve diğer kalıcı eserler ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Eğitim gören çocuklarla bir araya gelen ekipler, öğrencilerin sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, yaptığı açıklamada kurban organizasyonuna destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek şunları söyledi, “Hayırsever bağışçılarımızın bizlere emanet ettiği kurbanları dünyanın dört bir yanında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonu kapsamında milyonlarca kardeşimizin sofralarına kurban eti ulaştırdık. Sadece kurban dağıtımı yapmakla kalmadık, yetimlerimizle buluştuk, su kuyularımızı ziyaret ettik, eğitim faaliyetlerimizi yerinde inceledik. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki kardeşlerimizle aramızdaki dayanışmayı güçlendirdik. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, Rabbimizden yaptıkları ibadet ve hayırları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz.”



















Köylü son olarak, dernek olarak kurban organizasyonlarının yanı sıra yıl boyunca yetim destek çalışmaları, su kuyusu projeleri, eğitim faaliyetleri, acil yardım çalışmaları ve kalıcı eser projeleriyle dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini kaydetti.


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#cansuyu yardımlaşma ve dayanışma derneği
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