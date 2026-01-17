Çizgi roman kahramanı gerçek oldu: Ankaralı Batman'in sıra dışı hikayesi

Materyalleri topladıktan sonra bir terzim var, bütün her şeyi neredeyse o yaptı. Batman kostümüyle ilk Ankara’da çıktığım an 6 Mart 2023. Sevgilimden ayrıldıktan sora böyle bir serüvene başladım. Bir şeyi başarmam gerekiyordu. Batman olma serüvenim buradan geliyor. Hayata tutunma ve kendimi geliştirme isteğimi bir acıya borçluyum. Dışarıda fotoğraf çektirmek isteyen de şakalaşan da oluyor. Bunların hepsini anlayışla karşılıyorum. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor. Bu kostümün getirdiği vicdani bir sorumluluk var. Bunu sokak hayvanlarına yardım ederek gerçekleştiriyorum" dedi.