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Cizre'de doğal sis görenleri şaşırttı: Kebap sevdası neden oldu

Cizre'de doğal sis görenleri şaşırttı: Kebap sevdası neden oldu

09:538/06/2026, Pazartesi
IHA
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Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri kenarına ve parklara akın etti. Aynı anda yakılan yüzlerce mangalın dumanı, Dicle Nehri yatağının üzerine devasa bir yapay sis bulutunu andırdı.

Cizre’de parklara Akın eden yüzlerce ailenin akşam yemeği menüsünde "kebap" olunca, ilçede ortaya ilginç görüntüler çıktı.

 Aynı anda yakılan yüzlerce mangalın dumanı birleşince, Dicle Nehri yatağının üzerine devasa bir duman oluştu.

 Çevreye yayılan yoğun duman ve et kokusuna aldırış etmeyen Cizreliler, bir yandan nehrin serinliğinde nefes alırken bir yandan da mangal keyiflerinden ödün vermedi.









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