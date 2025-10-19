Coğrafi işaret tescilli Gölhisar kavurması 7 saniyede pişiyor: İlk kez yiyenler tarfından büyük ilgi görüyor

Bir diğer müşteri Süleyman Türk ise, "Denizli’den geliyorum. Daha önce de gelmiştim. Bu lezzeti bildiğimden dolayı bu kez ailecek geldik. Gerçekten farklı bir lezzet. Et her yerde et fakat bunun tadı bir başka herkese tavsiye ederim. En azından bir kez yemelerini isterim" diye konuştu.







