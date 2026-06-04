Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı

16:344/06/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında iki aşama halinde icra edilen bölümünün ikinci senaryosu da başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın ikinci senaryosunda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikede bulunan bir yolcu motorundan yardım çağrısı alındı. Yolcu motoru ile kurulan telsiz irtibatı neticesinde gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi.

Tatbikatın ikinci senaryosunda, Arama kurtarma görevi için, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 2 bot, 2 helikopter ile 1 KKTC Sahil Güvenlik botu görev aldı.

YOLCU MOTORUNDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İkinci senaryoda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter kazazedeleri tespit ve markalama maksatlı tatbikat sahasına giriş yaptı.

Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisinde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarıldı.

TCSG Güven Korveti'ne tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek ilk tıbbi müdahalesi yapıldı.

Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılarak TCSG Güven Korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek ilk tıbbi müdahalesi yapıldı.

Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Ardından TCSG Güven ve KKTCSG-03 tarafından su topları kullanılarak yolcu motorundaki yangına müdahale edildi.

TCSG Güven tarafından yolcu motoru emniyetli bir limana götürülmek maksadıyla yedeklenmesinin ardından tatbikatın 2'nci senaryosu tamamlandı. 

#Deniz Aslanı Tatbikatı
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ peşinat ne kadar? 2026 aylık taksitler kaç TL olacak?