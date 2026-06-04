Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında iki aşama halinde icra edilen bölümünün ikinci senaryosu da başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın ikinci senaryosunda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikede bulunan bir yolcu motorundan yardım çağrısı alındı. Yolcu motoru ile kurulan telsiz irtibatı neticesinde gemide yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi.

1 /10 Tatbikatın ikinci senaryosunda, Arama kurtarma görevi için, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 2 bot, 2 helikopter ile 1 KKTC Sahil Güvenlik botu görev aldı.

2 /10 YOLCU MOTORUNDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İkinci senaryoda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter kazazedeleri tespit ve markalama maksatlı tatbikat sahasına giriş yaptı.

3 /10 Yolcu motoruna ait kurtarma botu içerisinde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarıldı.

4 /10 TCSG Güven Korveti'ne tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek ilk tıbbi müdahalesi yapıldı.

5 /10 Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

6 /10 Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kurtarılarak TCSG Güven Korvetine tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek ilk tıbbi müdahalesi yapıldı.

7 /10 Kurtarma botunda bulunan bir kazazede Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

8 /10 Ardından TCSG Güven ve KKTCSG-03 tarafından su topları kullanılarak yolcu motorundaki yangına müdahale edildi.

9 /10 TCSG Güven tarafından yolcu motoru emniyetli bir limana götürülmek maksadıyla yedeklenmesinin ardından tatbikatın 2'nci senaryosu tamamlandı.