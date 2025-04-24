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Deprem sonrası paniğe kapılan Özcan Deniz geceyi çadırda geçirdi

Deprem sonrası paniğe kapılan Özcan Deniz geceyi çadırda geçirdi

14:4424/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Silivri açıklarında meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geceyi evinin bahçesine kurduğu çadırda geçirdi.

İstanbul dün tam bir deprem fırtınası yaşadı. 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem, 12.19'da Silivri açıklarında meydana geldi. Bundan yarım saat sonra bu kez 6.2'lik deprem bütün kenti ve çevre illeri şiddetli bir şekilde salladı.


Büyük depremle birlikte dışarı çkanlar bir daha evlerine girmeye cesaret edemedi. Bu isimlerden biri de oyuncu-şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar oldu. 

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar evlerinin önüne kurdukları çadırın fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Korkutan depremlerin ardından eve giremeyen Özcan Deniz'in kocaman bir çadır kurduğu ve geceyi bu çadırda geçirdiği ortaya çıktı.

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