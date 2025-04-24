Deprem sonrası paniğe kapılan Özcan Deniz geceyi çadırda geçirdi

İstanbul dün tam bir deprem fırtınası yaşadı. 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem, 12.19'da Silivri açıklarında meydana geldi. Bundan yarım saat sonra bu kez 6.2'lik deprem bütün kenti ve çevre illeri şiddetli bir şekilde salladı.





Büyük depremle birlikte dışarı çkanlar bir daha evlerine girmeye cesaret edemedi. Bu isimlerden biri de oyuncu-şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar oldu.