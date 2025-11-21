Depremin yıktığı kentte inşası tamamlanan 108’inci cami ibadete açıldı

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen 108’inci cami olan ‘Bozhöyük Mahallesi Cami’ Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.
Asrın felaketinden bu yana inşa edilen 108’inci cami Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi’nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 108 cami ibadete açılırken, 54 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Vali Musatafa Masatlı, kentin farklı noktalarında ibadethane inşaatlarının devam ettiğini ifade ederek "Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldik. Bu afetlerde can kayıplarımız oldu, öncelikle onlara rabbimden rahmet dilerim. Bu afetle birlikte bizler şehrimizdeki bina stoğunun üçte birini kullanılamaz halde bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın afet sonrası en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. Şehrimizde bir taraftan konutlarımızı, ticarethanelerimizi, sağlık tesislerimizi, alt yapımızı, okullarımızı yaparken de diğer taraftan da bu necip milletin bu aziz milletin destekleriyle dini tesislerimizi de ayağa kaldırmaya başladık. Bu süreçte çok sayıda orta hasarlı, az hasarlı olan dini yapılarımızı ayağa kaldırırken diğer taraftan da yıkılanların yerine yenilerini bu necip milletle beraber yapıp, hizmete almaya başladık. Bu gün yeniden yaptığımız 108.camimizi ibadete açıyoruz. Çok şükür, rabbim bize nasip etti. Şuan da farklı noktalarda da inşaatlarımız devam ediyor" dedi.