Depremin yıktığı kentte inşası tamamlanan 108’inci cami ibadete açıldı

Vali Musatafa Masatlı, kentin farklı noktalarında ibadethane inşaatlarının devam ettiğini ifade ederek "Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldik. Bu afetlerde can kayıplarımız oldu, öncelikle onlara rabbimden rahmet dilerim. Bu afetle birlikte bizler şehrimizdeki bina stoğunun üçte birini kullanılamaz halde bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın afet sonrası en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları başladı. Şehrimizde bir taraftan konutlarımızı, ticarethanelerimizi, sağlık tesislerimizi, alt yapımızı, okullarımızı yaparken de diğer taraftan da bu necip milletin bu aziz milletin destekleriyle dini tesislerimizi de ayağa kaldırmaya başladık. Bu süreçte çok sayıda orta hasarlı, az hasarlı olan dini yapılarımızı ayağa kaldırırken diğer taraftan da yıkılanların yerine yenilerini bu necip milletle beraber yapıp, hizmete almaya başladık. Bu gün yeniden yaptığımız 108.camimizi ibadete açıyoruz. Çok şükür, rabbim bize nasip etti. Şuan da farklı noktalarda da inşaatlarımız devam ediyor" dedi.







