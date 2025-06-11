Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor: "Hiç aklıma gelmezdi böyle ev yapacakları"





Yeni konutunda yaşamaya başlayan 73 yaşındaki Zekiye Kayaalp ise, "Hiç aklıma gelmezdi, çok memnunum. Evimize geldik, çok güzel. Aklıma, fikrime gelmezdi böyle ev yapacakları. Allah devletimizden razı olsun" dedi.Teslim edilen konutların 139 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve 3+1 oda planına sahip olduğu, depreme dayanıklı köy yaşantısına uygun şekilde tasarlandığı ifade edildi.