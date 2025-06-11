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Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor: "Hiç aklıma gelmezdi böyle ev yapacakları"

Depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor: "Hiç aklıma gelmezdi böyle ev yapacakları"

09:3111/06/2025, Çarşamba
IHA
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<p>Kent genelinde birçok bölgede olduğu gibi Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi de 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördü. Deprem sırasında dağdan kopan dev kayalar nedeniyle köy tahliye edildi.&nbsp;</p>
Kent genelinde birçok bölgede olduğu gibi Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi de 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördü. Deprem sırasında dağdan kopan dev kayalar nedeniyle köy tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde dağdan kopan dev kaya parçalarının yıkıma uğrattığı Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde, köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yuvalarında hayatlarını yeniden kurmanın sevincini yaşıyor.

Yeni yuvasına taşınanlardan 73 yaşındaki Zekiye Kayaalp, "Hiç aklıma gelmezdi böyle ev yapacakları" dedi.

Birçok ev ya yıkıldı ya da hasar gördü, hayatını kaybedip yaralananlar da oldu. Konteyner kentte barınmaya başlayan afetzedeler için bölgede devlet tarafından 82 köy evi projesi başlatıldı. 

İlk etapta 34 konutun yapımı tamamlandı. Evlerine taşınan afetzedeler, modern, sağlam ve geleneksel mimariye uygun yapılarda yaşamanın huzurunu yaşamaya başladı. İlk bayramlarını yeni yuvalarında geçiren köylüler mutlu olduklarını ifade etti.

Depremzedelerden Hatice Çobanoğlu, "Allah razı olsun yaptıranlara vesile olanlara. Önceki yerim de güzeldi ancak bu evim de güzel. Sağ olsun devletimizden" diye konuştu.


Yeni konutunda yaşamaya başlayan 73 yaşındaki Zekiye Kayaalp ise, "Hiç aklıma gelmezdi, çok memnunum. Evimize geldik, çok güzel. Aklıma, fikrime gelmezdi böyle ev yapacakları. Allah devletimizden razı olsun" dedi.Teslim edilen konutların 139 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve 3+1 oda planına sahip olduğu, depreme dayanıklı köy yaşantısına uygun şekilde tasarlandığı ifade edildi.

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