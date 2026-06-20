Dilan Polat'ın nerede olduğu ortaya çıktı: Paylaşımlar art arda geldi

"ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise gelen sorular üzerine "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonları da evde. Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.