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Dilan Polat'ın nerede olduğu ortaya çıktı: Paylaşımlar art arda geldi

Dilan Polat'ın nerede olduğu ortaya çıktı: Paylaşımlar art arda geldi

12:0020/06/2026, Cumartesi
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Geçtiğimiz haftalarda koruması ve akrabası silahlı saldırıda öldürülen Dilan Polat'ın, hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Eşi ve kardeşi, zor günler geçiren Polat'ın uzun süre tedavi göreceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ailece İzmir'e tatile giden Polat ailesi, acı bir olayla sarsıldı. Ailenin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğradı.

NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYORDU

Can Polat hastanede hayatını kaybederken, Dilan Polat ve ailesi yıkıldı. Saldırı anında çocukların da olay yerinde olması, Dilan Polat'ın ambulans beklerken çekip yayınladığı video; yaşanan sinir krizini açıkça ortaya koydu.

Haziran ayının başından beri cenaze dışında bir yerde görülmeyen Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Dilan Polat'ın nerede olduğu merak edilirken, beklenen açıklama eşi ve kardeşinden geldi.

NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYORDU

Can Polat hastanede hayatını kaybederken, Dilan Polat ve ailesi yıkıldı. Saldırı anında çocukların da olay yerinde olması, Dilan Polat'ın ambulans beklerken çekip yayınladığı video; yaşanan sinir krizini açıkça ortaya koydu.

Haziran ayının başından beri cenaze dışında bir yerde görülmeyen Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Dilan Polat'ın nerede olduğu merak edilirken, beklenen açıklama eşi ve kardeşinden geldi.

"UZUN SÜRE HASTANEDE KALACAK"

Daha önce de psikolojik tedavi gördüğü bilinen Polat'ın, yeniden hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Engin Polat dün gece yaptığı paylaşımda "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede ben ise tekim" ifadelerini yazdı.

"ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise gelen sorular üzerine "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonları da evde. Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

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