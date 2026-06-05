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Doğal gaz kokusu sandılar: Evde yalnız yaşayan emekli öğretmenin öldüğü anlaşıldı

Doğal gaz kokusu sandılar: Evde yalnız yaşayan emekli öğretmenin öldüğü anlaşıldı

09:385/06/2026, Cuma
IHA
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Düzce’de bir binada vatandaşlar, giriş katta bulunan daireden doğal gaz kokusu geldiğini ihbar ettiler. Kontrole gelen ekipler yalnız yaşayan yaşlı emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 892 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Hüseyin Taraf (68) isimli emekli öğretmenin oturduğu daireden koku yayılmaya başladı.


Binada bulunan vatandaşlar, kokuyu doğal gaz kokusu sanarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri yaptıkları ölçümlerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla girdikleri evde emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştılar.




Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Taraf’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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