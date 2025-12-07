Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşüren 'gizli' ayar ortaya çıktı: Bu kış cebiniz yanmayacak

2. ISINMAYAN PETEKLERİN SORUMLUSU: HAVA





Bakımlı bir kombiye rağmen petekleriniz geç ısınıyorsa veya bazı bölgeleri soğuk kalıyorsa, sorun sistemdeki hava olabilir. Peteklerin içinde biriken hava, sıcak suyun devir daim yapmasını engeller.





Bu durum, ev halkının "ısınmıyoruz" diyerek kombi derecesini sürekli yükseltmesine ve faturanın katlanmasına neden olur. Kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin havasını almak, sıcak suyun tüm yüzeye eşit yayılmasını sağlar. Böylece daha düşük ayarlarda bile maksimum ısınma sağlanır.