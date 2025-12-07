Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşüren 'gizli' ayar ortaya çıktı: Bu kış cebiniz yanmayacak

Kombiyi son ayara getirmenize rağmen petekleriniz hala ısınmıyor mu? Ya da faturanız çok yüksek mi geliyor? Suçluyu uzakta aramayın; çözüm kombinizin hemen yanı başında. Uzun süre kapalı kalan kombileri çalıştırmadan önce uygulayacağınız 'altın kural' sayesinde hem eviniz ısınacak hem de faturanız yüzde 30 azalacak. İşte uzmanların verdiği o tavsiyeler.
Dışarıdaki dondurucu soğuktan eve girildiğinde sıcak bir atmosferle karşılaşmak herkesin isteği. Ancak bu konfor, ay sonunda cep yakan doğalgaz faturalarına dönüşebiliyor. Oysa kabaran faturaların önüne geçmek sanıldığı kadar zor değil. Kombiyi çalıştırmadan önce yapılacak birkaç kritik kontrol, ısınma maliyetini ciddi oranda düşürüyor.
İşte bu yöntemler:
1. DÜĞMEYE BASMADAN ÖNCE MUTLAKA BAKIM YAPTIRIN
Faturayı düşürmenin ilk kuralı, yaz boyunca yatan kombiyi aniden çalıştırmamak. Uzmanlar, uzun süre kapalı kalan cihazların doğrudan çalıştırılmasının hem güvenlik riski oluşturduğunu hem de enerji sarfiyatını artırdığını belirtiyor.
Kombiyi aktif etmeden önce profesyonel bir bakım yaptırmak şart. Yaz aylarında cihaz içinde biriken toz ve tortular, yanma verimini düşürüyor. Temizlenmiş filtreler ve bakımı yapılmış bir kombi ise gazın tam verimle yanmasını sağlayarak faturadaki gereksiz şişkinliği önlüyor. Rutin bakım aynı zamanda kombinin ömrünü de uzatıyor.
2. ISINMAYAN PETEKLERİN SORUMLUSU: HAVA
Bakımlı bir kombiye rağmen petekleriniz geç ısınıyorsa veya bazı bölgeleri soğuk kalıyorsa, sorun sistemdeki hava olabilir. Peteklerin içinde biriken hava, sıcak suyun devir daim yapmasını engeller.
Bu durum, ev halkının "ısınmıyoruz" diyerek kombi derecesini sürekli yükseltmesine ve faturanın katlanmasına neden olur. Kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin havasını almak, sıcak suyun tüm yüzeye eşit yayılmasını sağlar. Böylece daha düşük ayarlarda bile maksimum ısınma sağlanır.
3. BASINÇ AYARINDA '1.5 BAR' DETAYI
Doğalgazı verimli kullanmanın en kritik noktalarından biri de basınç ve vana kontrolleridir. Uzmanlar, verimli bir ısı performansı için kombi basınç ayarının 1,5 bar seviyesinde tutulması gerektiğini vurguluyor.
Düşük Basınç: Isınma sorunlarına yol açar
Yüksek Basınç: Su sızıntılarına ve tesisat sorunlarına neden olur.
Ayrıca uzun süre kullanılmayan termostatik vanalar zamanla sıkışabilir. Bu sıkışıklık ısının odalara eşit dağılmasını engeller. Yapılacak vana ve basınç kontrolleri ile sistemin saat gibi işlemesi sağlanırken, doğalgaz faturasında yüzde 30'a varan tasarruf elde edilebilir.