Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyaca ünlü rapçi Central Cee canlı yayında Müslüman oldu: Yeni ismini açıkladı

Dünyaca ünlü rapçi Central Cee canlı yayında Müslüman oldu: Yeni ismini açıkladı

11:067/02/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamalarla önemli bir kararını duyurdu. Canlı yayında şehadet getirerek İslamiyet'i seçtiğini dile getiren ünlü yıldız, "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım" dedi. Ünlü sanatçının kararına sosyal medyadan binlerce tebrik mesajları yağdı.

"Day in the Life" ve "Loading" gibi parçalarla dünya müzik listelerine adını yazdıran ünlü rap yıldızı Central Cee, bu kez müzikal başarısıyla değil, radikal kararıyla gündeme geldi.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından canlı yayın açan ünlü rap yıldızı, hayatında yeni bir döneme adım attığının müjdesini verdi. Gerçek adı Oakley Neil Caesar-Su olan sanatçı, İslam dinini seçtiğini söyleyerek canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi.

"ARTIK MÜSLÜMANIM"

Daha önce bu konuda da bazı açıklamalar yapan Central Cee, "Adımı değiştirdim ve şehadet getirdim. Artık Müslümanım" diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

"HOŞ GELDİN KARDEŞİM"

Videoda yer alan arkadaşlarının Central Cee'yi tebrik ettiği anlar kısa sürede viral olurken, ünlü ismin hayranları "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi binlerce yorum yaptı.

YENİ İSMİ MERAK KONUSU HALİNE GELDİ

Ünlü rapçinin yeni ismi merak konusu haline gelirken, takipçilerinden çok sayıda "Yusuf çok yakışır", "Müslüman ismini merak ediyorum ama Yusuf olsun" yorumları geldi.

Central Cee, yeni isminin Akil olduğunu açıkladı.

#Central Cee
#İslamiyet
#İngiltere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 7 ŞUBAT: TOKİ Kırıkkale kura sonuçları asil-yedek isim listesi açıklandı mı? Kırıkkale TOKİ kura sonucu son dakika