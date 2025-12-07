Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu: Türkiye ilk 10'a girdi

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, 2025/2026 dönemine ait “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” sıralamasını duyurdu. Türk mutfağı, ilk 10'a girmeyi başardı.
Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı kapsamlı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle 2025 yılı sonunda yayınlanan "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini duyurdu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan mutfaklar ilk sıralara yerleşti. Listenin son sırasında Kıbrıs mutfağı yer alırken, Türk mutfağı ilk 10'a girdi.
10- ENDONEZYA
Ülkenin kültürel çeşitliliğinin bir yansıması olan Endonezya mutfağında acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatlar hakimdir. Pirinç, hindistan cevizi sütü, yer fıstığı ve çeşitli baharatlar pek çok yemeğin temelini oluşturur.
9-FRANSA
Yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran bir ulusal mutfak olan Fransız mutfağının kökeni Orta Çağ'a kadar uzanır.
Sosların oldukça önemli olduğu Fransız mutfağı, başlangıç ve ana yemeklerin haricinde profiterol, sufle, makaron, krem karamel gibi tatlılarla da ön plana çıkıyor.
8- ÇİN
Başta Çin olmak üzere Singapur, Tayvan, Malezya ve Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerini kapsayan Çin mutfağında, Yin-yang prensiplerinin uygulanır. Bu sebeple yapılan yemeklerde renk, koku, kıvam ve tat arasında mutlaka bir denge sağlanır.
Pirinç, soya sosu, yumurta, deniz mahsulleri, kümes hayvanları mutfağın vazgeçilmezleri arasındadır.
7- TÜRKİYE
Türk mutfağı, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da listede üst sıralardaki yerini korudu. Anadolu’nun zenginliğini yansıtan Türk mutfağında mutlaka denenmesi gereken lezzetler; kahvaltı, antep fıstığı, piliç topkapı, tombik döner ve kalamar tava olarak belirtildi.
6- JAPONYA
Uzakdoğu'nun en önemli lezzetlerinin yer aldığı mutfaklardan biri olan Japon mutfağında, yağ ve baharat kullanımı çok azdır. Pirinç, balık ve deniz ürünleri, sebze, miso gibi temel ürünler etrafında şekillenen Japon mutfağında denge ve sunum önem taşır.
5- İSPANYA
İspanyol mutfağı, tarih boyunca pek çok kültürün etkisi altında kalmış ve bu sayede gelişmiştir. Tapas, paella, empanada, gaspaccio, tortilla gibi lezzetleriyle öne çıkan İspanyol mutfağında bölgesel farklılıklar dikkat çekicidir.
Örneğin Atlantik Okyanusu'nun kıyılarında yer alan Bask bölgesinde balık ve dağlardan toplanan mantarlar mutfağının önemli bileşenleridir.
4- PORTEKİZ
Portekiz mutfağı, geleneksel tarım ve balıkçılıkla modern gastronomiyi harmanlayan bir yapıya sahiptir.
3- PERU
Peru mutfağı, yerli nüfusun ve göçmenlerin getirdiği mutfakların etkilerini içeren lezzetler topluluğundan oluşuyor.
2- YUNANİSTAN
Türk mutfağı ile çok fazla benzerlik barındıran Yunan mutfağı, geleneksel Akdeniz ürünleri ile bezelidir. Taze deniz ürünleriyle öne çıkıyor.
1- İTALYA
Zengin Roma kültürüne sık sık rastlanan İtalyan mutfağı; makarna, pizza gibi hamur işleri, sosları ve tiramisu, cannoli gibi tatlılarıyla ön plana çıkıyor.
