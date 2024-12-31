Dünyanın en sağlıklı besinleri seçildi: Zirvede ne brokoli ne de lahana var

Dünyanın en sağlıklı besinleri belli oldu. Bilim adamları binden fazla çiğ besini analiz ederek, vücudun günlük beslenme ihtiyacını en verimli şekilde karşılayan yiyecekleri ortaya koydu. Listede yer alan bazı sürpriz gıdalar dikkat çekti. İlk sıradaki yiyecek ise şaşırttı.
Dünya genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu en sağlıklı besinler sıralandı.
Araştırmacılar, 1.000'den fazla çiğ gıdayı analiz ederek, günlük beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan besinleri belirledi. Zirvede yer alan yiyecek ise şaşırttı.
İşte o liste...
33- Tatlı patates
86kcal, 100g başına
Parlak turuncu bir yumru olan tatlı patatesler, patateslerle yalnızca uzaktan akrabadır. Beta-karoten açısından zengindirler.
Besin değerleri puanı: 49
32- Zencefil
80kcal, 100g başına
Zencefil yüksek düzeyde antioksidan içerir. Tıpta sindirim uyarıcısı olarak ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
Besin değerleri puanı: 49
31- Bal kabağı
26kcal, 100g başına
Balkabakları sarı ve turuncu pigmentler açısından zengindir. Özellikle ksantofil esterleri ve beta-karoten.
Besin değerleri puanı: 50
30-Brüksel lahanası
43kcal, 100g başına
Bir lahana türü. Brüksel lahanası 1500'lerde Brüksel'de ortaya çıkmıştır. Kalsiyum ve C vitamini açısından zengindir.
Besin değerleri puanı: 50
29- Brokoli
34kcal, 100g başına
Brokoli başları olgunlaşmamış çiçek tomurcukları ve saplarından oluşur. Tüketimi 50 yılda beş kat arttı.
Besin değerleri puanı: 50
28- Karnabahar
31kcal, 100g başına
Brokoliden farklı olarak karnabahar başları, çoğunlukla beyaz renkli, yeşil klorofilden yoksun, dejenerasyona uğramış sürgün uçlarıdır.
Besin değerleri puanı: 50
27- Erik
240kcal, 100g başına
Kuru erik antioksidanlar ve antosiyaninler gibi sağlığa yararlı besinler açısından oldukça zengindir.
Besin değerleri puanı: 50
26- Havuç
36kcal, 100g başına
Havuç ilk olarak 1.100 yıl önce Afganistan'da ortaya çıktı. Turuncu havuçlar 1500'lü yıllarda Avrupa'da yetiştiriliyordu.
Besin değerleri puanı: 51
25- Jalapeno
29kcal, 100g başına
Diğer biberlerle aynı türdür. Olgunlaşmış kırmızı jalapeño'larda karotenoid seviyeleri 35 kat daha fazladır.
Besin değerleri puanı: 51
24- Nar
83kcal, 100g başına
Kırmızı ve mor renklerini, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip antosiyaninler oluşturur.
Besin değerleri puanı: 51
23- Portakal
46kcal, 100g başına
Dünya çapında yetiştirilen turunçgillerin çoğu portakaldır. Birçok çeşidinde, asitlik meyve olgunlaştıkça azalır.
Besin değerleri puanı: 51
22- Yeşil fasulye
31kcal, 100g başına
Yeşil fasulye, taze fasulye olarak da bilinir ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü düşünülen saponinler açısından zengindir.
Besin değerleri puanı: 54
21- Pırasa
61kcal, 100g başına
Pırasalar soğan, arpacık soğanı, frenk soğanı ve sarımsakla yakından ilişkilidir. Vahşi ataları Akdeniz havzasında yetişir.
Besin değerleri puanı: 54
20- Karabiber
318kcal, 100g başına
Toz biber, Capsicum annuum biber türünün eşsiz bir çeşidinden üretilir.
Besin değerleri puanı: 54
19- Greyfurt
32kcal, 100g başına
Greyfurt (Citrus paradisi), Batı Hint Adaları'nda daha büyük bir meyve olan pomelonun melezi olarak ortaya çıkmıştır.
Besin değerleri puanı: 54
18- Roka
25kcal, 100g başına
Roka olarak bilinen bir salata yaprağı. Yüksek glukozinolat seviyeleri kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.
Besin değerleri puanı: 55
17- Sarımsak
25kcal, 100g başına
Enerjisi düşük olmasına rağmen, frenk soğanı A ve K vitaminleri açısından zengindir. Yeşil yaprakları bir dizi yararlı antioksidan içerir.
Besin değerleri puanı: 55
16- Domates
18kcal, 100g başına
Düşük enerjili, besin değeri yoğun, folat, potasyum ve A, C ve E vitaminleri açısından mükemmel bir kaynak olan bir besindir.
Besin değerleri puanı: 56
15- Muz
122kcal, 100g başına
Muz meyvesi çeşitli antioksidan, antimikrobiyal, hipoglisemik ve antidiyabetik özelliklere sahiptir.
Besin değerleri puanı: 57
14- Ceviz
619kcal, 100g başına
Ceviz, bitkilerin ürettiği sağlıklı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asidi önemli oranda içerir.
Besin değerleri puanı: 58
13- Maydanoz
36kcal, 100g başına
Kerevizin bir akrabası olan maydanoz, Yunan ve Roma dönemlerinde popülerdi. Çeşitli faydalı minerallerin yüksek seviyeleri.
Besin değerleri puanı: 59
12- Kişniş
23kcal, 100g başına
Sindirim şikayetleri, öksürük, göğüs ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, karotenoidler açısından zengin bir bitki.
Besin değerleri puanı: 61
11- Kale
49kcal, 100g başına
Fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri ile A ve C gibi vitaminler açısından zengin yapraklı bir salata bitkisidir.
Besin değerleri puanı: 62
10- Kırmızı biber
324kcal, 100g başına
Capsicum bitkisinin keskin kokulu meyveleri. Kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit antioksidanları açısından zengindir.
Besin değerleri puanı: 62
9- Fesleğen
23kcal, 100g başına
Geleneksel olarak kalbi korumak için kullanılan baharatlı, tatlı bir bitki. Antifungal ve antibakteriyel olduğu düşünülüyor.
Besin değerleri puanı: 63
8- Yeşil soğan
27kcal, 100g başına
İlkbahar soğanı olarak bilinir. Bakır, fosfor ve magnezyum açısından zengindir. En zengin K vitamini kaynaklarından biridir.
Besin değerleri puanı: 65
7- Bezelye
77kcal, 100g başına
Bezelyenin her bir tanesinde yüksek oranda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve diyet lifi bulunur.
Besin değerleri puanı: 67
6- Mandalina
53kcal, 100g başına
Basık turuncu bir narenciye meyvesi. Şeker ve A vitamini öncüsü olan karotenoid kriptoksantin açısından zengindir.
Besin değerleri puanı: 67
5- Pancar yeşilliği
22kcal, 100g başına
Pancar sebzesinin yaprakları. Kalsiyum, demir, K vitamini ve B grubu vitaminleri (özellikle riboflavin) açısından zengindir.
Besin değerleri puanı: 70
4- İsviçre pazısı
19kcal, 100g başına
Antioksidan ve diğer sağlık özellikleri olduğu düşünülen fitokimyasallar olan betalainlerin çok nadir bir besin kaynağıdır.
Besin değerleri puanı: 78
3- Kabak çekirdeği
559kcal, 100g başına
Tüm kabakların çekirdekleri de dahil. Bitkisel kaynaklı en zengin demir ve manganez kaynaklarından biri.
Besin değerleri puanı: 84
2- Chia tohumu
486kcal, 100g başına
Yüksek miktarda diyet lifi, protein, alfa-linolenik asit, fenolik asit ve vitaminler içeren minik siyah tohumlardır.
Besin değerleri puanı: 85
1- Badem
579 kcal, 100g başına
Tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Kardiyovasküler sağlığı destekler ve diyabetle mücadeleye yardımcı olabilir.
Besin değerleri puanı: 97