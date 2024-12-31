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Dünyanın en sağlıklı besinleri seçildi: Zirvede ne brokoli ne de lahana var

Dünyanın en sağlıklı besinleri seçildi: Zirvede ne brokoli ne de lahana var

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:0031/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın en sağlıklı besinleri belli oldu. Bilim adamları binden fazla çiğ besini analiz ederek, vücudun günlük beslenme ihtiyacını en verimli şekilde karşılayan yiyecekleri ortaya koydu. Listede yer alan bazı sürpriz gıdalar dikkat çekti. İlk sıradaki yiyecek ise şaşırttı.

Dünya genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu en sağlıklı besinler sıralandı.

Araştırmacılar, 1.000'den fazla çiğ gıdayı analiz ederek, günlük beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan besinleri belirledi. Zirvede yer alan yiyecek ise şaşırttı.


İşte o liste...

33- Tatlı patates

86kcal, 100g başına


Parlak turuncu bir yumru olan tatlı patatesler, patateslerle yalnızca uzaktan akrabadır. Beta-karoten açısından zengindirler.


Besin değerleri puanı: 49

32- Zencefil

80kcal, 100g başına


Zencefil yüksek düzeyde antioksidan içerir. Tıpta sindirim uyarıcısı olarak ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.


Besin değerleri puanı: 49

31- Bal kabağı

26kcal, 100g başına


Balkabakları sarı ve turuncu pigmentler açısından zengindir. Özellikle ksantofil esterleri ve beta-karoten.


Besin değerleri puanı: 50

30-Brüksel lahanası

43kcal, 100g başına


Bir lahana türü. Brüksel lahanası 1500'lerde Brüksel'de ortaya çıkmıştır. Kalsiyum ve C vitamini açısından zengindir.


Besin değerleri puanı: 50

29- Brokoli

34kcal, 100g başına


Brokoli başları olgunlaşmamış çiçek tomurcukları ve saplarından oluşur. Tüketimi 50 yılda beş kat arttı.


Besin değerleri puanı: 50

28- Karnabahar

31kcal, 100g başına


Brokoliden farklı olarak karnabahar başları, çoğunlukla beyaz renkli, yeşil klorofilden yoksun, dejenerasyona uğramış sürgün uçlarıdır.


Besin değerleri puanı: 50

27- Erik

240kcal, 100g başına


Kuru erik antioksidanlar ve antosiyaninler gibi sağlığa yararlı besinler açısından oldukça zengindir.


Besin değerleri puanı: 50

26- Havuç

36kcal, 100g başına


Havuç ilk olarak 1.100 yıl önce Afganistan'da ortaya çıktı. Turuncu havuçlar 1500'lü yıllarda Avrupa'da yetiştiriliyordu.


Besin değerleri puanı: 51

25- Jalapeno

29kcal, 100g başına


Diğer biberlerle aynı türdür. Olgunlaşmış kırmızı jalapeño'larda karotenoid seviyeleri 35 kat daha fazladır.


Besin değerleri puanı: 51

24- Nar

83kcal, 100g başına


Kırmızı ve mor renklerini, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip antosiyaninler oluşturur.


Besin değerleri puanı: 51

23- Portakal

46kcal, 100g başına


Dünya çapında yetiştirilen turunçgillerin çoğu portakaldır. Birçok çeşidinde, asitlik meyve olgunlaştıkça azalır.


Besin değerleri puanı: 51

22- Yeşil fasulye

31kcal, 100g başına


Yeşil fasulye, taze fasulye olarak da bilinir ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü düşünülen saponinler açısından zengindir.


Besin değerleri puanı: 54

21- Pırasa

61kcal, 100g başına


Pırasalar soğan, arpacık soğanı, frenk soğanı ve sarımsakla yakından ilişkilidir. Vahşi ataları Akdeniz havzasında yetişir.


Besin değerleri puanı: 54

20- Karabiber

318kcal, 100g başına


Toz biber, Capsicum annuum biber türünün eşsiz bir çeşidinden üretilir.


Besin değerleri puanı: 54

19- Greyfurt

32kcal, 100g başına


Greyfurt (Citrus paradisi), Batı Hint Adaları'nda daha büyük bir meyve olan pomelonun melezi olarak ortaya çıkmıştır.


Besin değerleri puanı: 54

18- Roka

25kcal, 100g başına


Roka olarak bilinen bir salata yaprağı. Yüksek glukozinolat seviyeleri kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.


Besin değerleri puanı: 55

17- Sarımsak

25kcal, 100g başına


Enerjisi düşük olmasına rağmen, frenk soğanı A ve K vitaminleri açısından zengindir. Yeşil yaprakları bir dizi yararlı antioksidan içerir.


Besin değerleri puanı: 55

16- Domates

18kcal, 100g başına


Düşük enerjili, besin değeri yoğun, folat, potasyum ve A, C ve E vitaminleri açısından mükemmel bir kaynak olan bir besindir.


Besin değerleri puanı: 56

15- Muz

122kcal, 100g başına


Muz meyvesi çeşitli antioksidan, antimikrobiyal, hipoglisemik ve antidiyabetik özelliklere sahiptir.


Besin değerleri puanı: 57

14- Ceviz

619kcal, 100g başına


Ceviz, bitkilerin ürettiği sağlıklı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asidi önemli oranda içerir.


Besin değerleri puanı: 58

13- Maydanoz

36kcal, 100g başına


Kerevizin bir akrabası olan maydanoz, Yunan ve Roma dönemlerinde popülerdi. Çeşitli faydalı minerallerin yüksek seviyeleri.


Besin değerleri puanı: 59

12- Kişniş

23kcal, 100g başına


Sindirim şikayetleri, öksürük, göğüs ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, karotenoidler açısından zengin bir bitki.


Besin değerleri puanı: 61

11- Kale

49kcal, 100g başına


Fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri ile A ve C gibi vitaminler açısından zengin yapraklı bir salata bitkisidir.


Besin değerleri puanı: 62

10- Kırmızı biber

324kcal, 100g başına


Capsicum bitkisinin keskin kokulu meyveleri. Kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit antioksidanları açısından zengindir.


Besin değerleri puanı: 62

9- Fesleğen

23kcal, 100g başına


Geleneksel olarak kalbi korumak için kullanılan baharatlı, tatlı bir bitki. Antifungal ve antibakteriyel olduğu düşünülüyor.


Besin değerleri puanı: 63

8- Yeşil soğan

27kcal, 100g başına


İlkbahar soğanı olarak bilinir. Bakır, fosfor ve magnezyum açısından zengindir. En zengin K vitamini kaynaklarından biridir.


Besin değerleri puanı: 65

7- Bezelye

77kcal, 100g başına


Bezelyenin her bir tanesinde yüksek oranda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve diyet lifi bulunur.


Besin değerleri puanı: 67

6- Mandalina

53kcal, 100g başına


Basık turuncu bir narenciye meyvesi. Şeker ve A vitamini öncüsü olan karotenoid kriptoksantin açısından zengindir.


Besin değerleri puanı: 67

5- Pancar yeşilliği

22kcal, 100g başına


Pancar sebzesinin yaprakları. Kalsiyum, demir, K vitamini ve B grubu vitaminleri (özellikle riboflavin) açısından zengindir.


Besin değerleri puanı: 70

4- İsviçre pazısı

19kcal, 100g başına


Antioksidan ve diğer sağlık özellikleri olduğu düşünülen fitokimyasallar olan betalainlerin çok nadir bir besin kaynağıdır.


Besin değerleri puanı: 78

3- Kabak çekirdeği

559kcal, 100g başına


Tüm kabakların çekirdekleri de dahil. Bitkisel kaynaklı en zengin demir ve manganez kaynaklarından biri.


Besin değerleri puanı: 84

2- Chia tohumu

486kcal, 100g başına


Yüksek miktarda diyet lifi, protein, alfa-linolenik asit, fenolik asit ve vitaminler içeren minik siyah tohumlardır.


Besin değerleri puanı: 85

1- Badem

579 kcal, 100g başına


Tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Kardiyovasküler sağlığı destekler ve diyabetle mücadeleye yardımcı olabilir.


Besin değerleri puanı: 97



#gıda
#sağlıklı beslenme
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