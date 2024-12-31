Dünyanın en sağlıklı besinleri seçildi: Zirvede ne brokoli ne de lahana var

Dünyanın en sağlıklı besinleri belli oldu. Bilim adamları binden fazla çiğ besini analiz ederek, vücudun günlük beslenme ihtiyacını en verimli şekilde karşılayan yiyecekleri ortaya koydu. Listede yer alan bazı sürpriz gıdalar dikkat çekti. İlk sıradaki yiyecek ise şaşırttı.

1 /35 Dünya genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu en sağlıklı besinler sıralandı.

2 /35 Araştırmacılar, 1.000'den fazla çiğ gıdayı analiz ederek, günlük beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan besinleri belirledi. Zirvede yer alan yiyecek ise şaşırttı.

İşte o liste...

3 /35 33- Tatlı patates 86kcal, 100g başına

Parlak turuncu bir yumru olan tatlı patatesler, patateslerle yalnızca uzaktan akrabadır. Beta-karoten açısından zengindirler.

Besin değerleri puanı: 49

4 /35 32- Zencefil 80kcal, 100g başına

Zencefil yüksek düzeyde antioksidan içerir. Tıpta sindirim uyarıcısı olarak ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

Besin değerleri puanı: 49

5 /35 31- Bal kabağı 26kcal, 100g başına

Balkabakları sarı ve turuncu pigmentler açısından zengindir. Özellikle ksantofil esterleri ve beta-karoten.

Besin değerleri puanı: 50

6 /35 30-Brüksel lahanası 43kcal, 100g başına

Bir lahana türü. Brüksel lahanası 1500'lerde Brüksel'de ortaya çıkmıştır. Kalsiyum ve C vitamini açısından zengindir.

Besin değerleri puanı: 50

7 /35 29- Brokoli 34kcal, 100g başına

Brokoli başları olgunlaşmamış çiçek tomurcukları ve saplarından oluşur. Tüketimi 50 yılda beş kat arttı.

Besin değerleri puanı: 50

8 /35 28- Karnabahar 31kcal, 100g başına

Brokoliden farklı olarak karnabahar başları, çoğunlukla beyaz renkli, yeşil klorofilden yoksun, dejenerasyona uğramış sürgün uçlarıdır.

Besin değerleri puanı: 50

9 /35 27- Erik 240kcal, 100g başına

Kuru erik antioksidanlar ve antosiyaninler gibi sağlığa yararlı besinler açısından oldukça zengindir.

Besin değerleri puanı: 50

10 /35 26- Havuç 36kcal, 100g başına

Havuç ilk olarak 1.100 yıl önce Afganistan'da ortaya çıktı. Turuncu havuçlar 1500'lü yıllarda Avrupa'da yetiştiriliyordu.

Besin değerleri puanı: 51

11 /35 25- Jalapeno 29kcal, 100g başına

Diğer biberlerle aynı türdür. Olgunlaşmış kırmızı jalapeño'larda karotenoid seviyeleri 35 kat daha fazladır.

Besin değerleri puanı: 51

12 /35 24- Nar 83kcal, 100g başına

Kırmızı ve mor renklerini, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip antosiyaninler oluşturur.

Besin değerleri puanı: 51

13 /35 23- Portakal 46kcal, 100g başına

Dünya çapında yetiştirilen turunçgillerin çoğu portakaldır. Birçok çeşidinde, asitlik meyve olgunlaştıkça azalır.

Besin değerleri puanı: 51

14 /35 22- Yeşil fasulye 31kcal, 100g başına

Yeşil fasulye, taze fasulye olarak da bilinir ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü düşünülen saponinler açısından zengindir.

Besin değerleri puanı: 54

15 /35 21- Pırasa 61kcal, 100g başına

Pırasalar soğan, arpacık soğanı, frenk soğanı ve sarımsakla yakından ilişkilidir. Vahşi ataları Akdeniz havzasında yetişir.

Besin değerleri puanı: 54

16 /35 20- Karabiber 318kcal, 100g başına

Toz biber, Capsicum annuum biber türünün eşsiz bir çeşidinden üretilir.

Besin değerleri puanı: 54

17 /35 19- Greyfurt 32kcal, 100g başına

Greyfurt (Citrus paradisi), Batı Hint Adaları'nda daha büyük bir meyve olan pomelonun melezi olarak ortaya çıkmıştır.

Besin değerleri puanı: 54

18 /35 18- Roka 25kcal, 100g başına

Roka olarak bilinen bir salata yaprağı. Yüksek glukozinolat seviyeleri kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.

Besin değerleri puanı: 55

19 /35 17- Sarımsak 25kcal, 100g başına

Enerjisi düşük olmasına rağmen, frenk soğanı A ve K vitaminleri açısından zengindir. Yeşil yaprakları bir dizi yararlı antioksidan içerir.

Besin değerleri puanı: 55

20 /35 16- Domates 18kcal, 100g başına

Düşük enerjili, besin değeri yoğun, folat, potasyum ve A, C ve E vitaminleri açısından mükemmel bir kaynak olan bir besindir.

Besin değerleri puanı: 56

21 /35 15- Muz 122kcal, 100g başına

Muz meyvesi çeşitli antioksidan, antimikrobiyal, hipoglisemik ve antidiyabetik özelliklere sahiptir.

Besin değerleri puanı: 57

22 /35 14- Ceviz 619kcal, 100g başına

Ceviz, bitkilerin ürettiği sağlıklı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asidi önemli oranda içerir.

Besin değerleri puanı: 58

23 /35 13- Maydanoz 36kcal, 100g başına

Kerevizin bir akrabası olan maydanoz, Yunan ve Roma dönemlerinde popülerdi. Çeşitli faydalı minerallerin yüksek seviyeleri.

Besin değerleri puanı: 59

24 /35 12- Kişniş 23kcal, 100g başına

Sindirim şikayetleri, öksürük, göğüs ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, karotenoidler açısından zengin bir bitki.

Besin değerleri puanı: 61

25 /35 11- Kale 49kcal, 100g başına

Fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri ile A ve C gibi vitaminler açısından zengin yapraklı bir salata bitkisidir.

Besin değerleri puanı: 62

26 /35 10- Kırmızı biber 324kcal, 100g başına

Capsicum bitkisinin keskin kokulu meyveleri. Kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit antioksidanları açısından zengindir.

Besin değerleri puanı: 62

27 /35 9- Fesleğen 23kcal, 100g başına

Geleneksel olarak kalbi korumak için kullanılan baharatlı, tatlı bir bitki. Antifungal ve antibakteriyel olduğu düşünülüyor.

Besin değerleri puanı: 63

28 /35 8- Yeşil soğan 27kcal, 100g başına

İlkbahar soğanı olarak bilinir. Bakır, fosfor ve magnezyum açısından zengindir. En zengin K vitamini kaynaklarından biridir.

Besin değerleri puanı: 65

29 /35 7- Bezelye 77kcal, 100g başına

Bezelyenin her bir tanesinde yüksek oranda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve diyet lifi bulunur.

Besin değerleri puanı: 67

30 /35 6- Mandalina 53kcal, 100g başına

Basık turuncu bir narenciye meyvesi. Şeker ve A vitamini öncüsü olan karotenoid kriptoksantin açısından zengindir.

Besin değerleri puanı: 67

31 /35 5- Pancar yeşilliği 22kcal, 100g başına

Pancar sebzesinin yaprakları. Kalsiyum, demir, K vitamini ve B grubu vitaminleri (özellikle riboflavin) açısından zengindir.

Besin değerleri puanı: 70

32 /35 4- İsviçre pazısı 19kcal, 100g başına

Antioksidan ve diğer sağlık özellikleri olduğu düşünülen fitokimyasallar olan betalainlerin çok nadir bir besin kaynağıdır.

Besin değerleri puanı: 78

33 /35 3- Kabak çekirdeği 559kcal, 100g başına

Tüm kabakların çekirdekleri de dahil. Bitkisel kaynaklı en zengin demir ve manganez kaynaklarından biri.

Besin değerleri puanı: 84

34 /35 2- Chia tohumu 486kcal, 100g başına

Yüksek miktarda diyet lifi, protein, alfa-linolenik asit, fenolik asit ve vitaminler içeren minik siyah tohumlardır.

Besin değerleri puanı: 85