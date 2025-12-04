Dünyanın en sıradışı ve en pahalı evi gündem oldu: Tam tamına 27 katlı

Hindistan'ın Mumbai kentinde yükselen ve Hindistan'ın en zengin milyarderi Mukesh Ambani'ye ait olan 27 katlı Antilia, 4.51 milyar dolarlık (yaklaşık 162 milyar TL) değeriyle dünyanın en pahalı evi ünvanını taşıyor.
Hindistan'ın en zengin petrol milyarderi Mukesh Ambani'ye ait olan bu devasa gökdelen, sıradışı olmasıyla da sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.
TAM TAMINA 27 KATLI DEVASA GÖKDELEN EV
Asya'nın en zengin iş adamı Ambani'nin evi ise 130 metre yükseklikte tam 27 katlı müstakil bir rezidans.
50 KİŞİLİK DEV SİNEMA SALONU VAR
400 bin metrekarelik alana yayılan yapı; bir tapınak, 50 kişilik sinema salonu, spa, yüzme havuzu ve dokuz yüksek hızlı asansör gibi lüks detaylara sahip.
KAR ODASI BİLE VAR
Antilia'nın en dikkat çekici özelliği kar odası. Mumbai'de sıcaklık bilindiği kadarıyla 7.4°C'nin altına hiç düşmemiş olmasına rağmen, bu özel odada duvarlardan yapay kar yağdırılıyor.
Sıcak ve nemli iklimde serinlemek isteyen Ambani ailesi için inşa edilen bu alan, malikanenin en ilginç bölümlerinden biri.
ÜÇ HELİKOPTER PİSTİ VE 168 ARAÇLIK GARAJ
168 ARAÇLIK GARAJA SAHİP
Lüks otomobillerden oluşan devasa bir koleksiyona sahip olan Ambani; Mercedes Benz Maybach Ferrari, Bentley, Tesla, Rolls Royce gibi markalardan oluşan 168 araçlık bir garaja sahip.
3 HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR
Binanın altı katı tamamen otopark olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca üç helikopter pisti bulunuyor.
Babil'in Asma Bahçeleri'nden ilham alan çok katlı bahçeleri bulunuyor. Bina adeta kendi küçük ekosistemiyle çalışan mini bir şehir gibi.
Yaklaşık 600 tam zamanlı personel görev yapıyor. Bu kocaman evde ise Mukesh Ambani, eşi ve 3 çocuğu yaşıyor.
OĞLUNUN HASTALIĞINA ÇARE BULAMIYOR
Nita Ambani, 2017 yılında TOI ile yaptığı bir röportajda, oğlu Anant'ın şiddetli astım nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle uzun süreli steroid kullanımı gerektirdiğini belirtti. Ne yazık ki, bu tedavi rejimi önemli ölçüde kilo alımına yol açarak durumunu kötüleştirdi.
Raporlar, Anant'ın kilosunun yaklaşık 208 kg'a ulaştığını gösteriyor. Bu durum, tıbbi tedaviler ve bunların beklenmedik sonuçları arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulayarak, Ambani ailesinin sağlık sorunlarıyla başa çıkma yolculuğunu ve genel refahı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.