Dünyanın en sıradışı ve en pahalı evi gündem oldu: Tam tamına 27 katlı

OĞLUNUN HASTALIĞINA ÇARE BULAMIYOR

Nita Ambani, 2017 yılında TOI ile yaptığı bir röportajda, oğlu Anant'ın şiddetli astım nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle uzun süreli steroid kullanımı gerektirdiğini belirtti. Ne yazık ki, bu tedavi rejimi önemli ölçüde kilo alımına yol açarak durumunu kötüleştirdi.