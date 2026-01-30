Düzce’de strafor fabrikasında hasarın boyutu ortaya çıktı

Hasarın boyutu havadan görüntülendi

Havanın aydınlanmasıyla yangının fabrikada oluşturduğu tahribat da gün yüzüne çıktı. Dron ile havadan görüntülenen fabrikada, alevlerin özellikle depo kısmında etkili olduğu ve bu alanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.