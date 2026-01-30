Yeni Şafak
Düzce’de strafor fabrikasında hasarın boyutu ortaya çıktı

10:4030/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Düzce’de strafor fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Üçköprü mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan strafor fabrikasında elektrik trafosunun patlaması nedeniyle meydana geldiği düşünülen yangın çıktı. 

Strafor malzemelerinin tutuşması ve sert rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede tüm farikayı sardı. 

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve çevre ilçelerden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, 13 araç ve 41 personelin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, gece boyunca bölgede soğutma çalışması yaptı.

Hasarın boyutu havadan görüntülendi

Havanın aydınlanmasıyla yangının fabrikada oluşturduğu tahribat da gün yüzüne çıktı. Dron ile havadan görüntülenen fabrikada, alevlerin özellikle depo kısmında etkili olduğu ve bu alanın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangının yeniden başlama ihtimaline karşı itfaiye ve güvenlik güçlerinin fabrika çevresindeki nöbeti sürüyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme devam ediyor.

#Düzce
#Yangın
#Fabrika
