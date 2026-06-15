e-Devlet’te yeni dönem: Ev sahipleri ve kiracılar için 15 gün süre tanındı

e-Devlet e-Kira Sözleşmesi sisteminde 3. faz devreye girdi; artık sözleşmelerde hata düzeltme ve güncelleme yapılabilecek.
e-Devlet üzerinden yürütülen e-Kira Sözleşmesi sisteminde 3. faz uygulamaya alındı.
Yeni düzenlemeyle birlikte ev sahibi ve kiracılar, sözleşmelerde yapılan hataları belirli bir süre içinde düzeltebilecek ve bazı bilgileri güncelleyebilecek.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, sistemde yapılan güncelleme ile “Hata Düzelt” ve “Güncelle” fonksiyonlarının devreye girdiğini açıkladı.
15 gün içinde hata düzeltme imkânı
Yeni uygulamaya göre, e-Devlet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri onaylandıktan sonra 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi hatalar düzeltilebilecek.
Hakan Akçam, sistemle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek.”