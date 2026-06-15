Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
e-Devlet’te yeni dönem: Ev sahipleri ve kiracılar için 15 gün süre tanındı

e-Devlet’te yeni dönem: Ev sahipleri ve kiracılar için 15 gün süre tanındı

08:5115/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

e-Devlet e-Kira Sözleşmesi sisteminde 3. faz devreye girdi; artık sözleşmelerde hata düzeltme ve güncelleme yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden yürütülen e-Kira Sözleşmesi sisteminde 3. faz uygulamaya alındı.


Yeni düzenlemeyle birlikte ev sahibi ve kiracılar, sözleşmelerde yapılan hataları belirli bir süre içinde düzeltebilecek ve bazı bilgileri güncelleyebilecek.



Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, sistemde yapılan güncelleme ile “Hata Düzelt” ve “Güncelle” fonksiyonlarının devreye girdiğini açıkladı.



15 gün içinde hata düzeltme imkânı


Yeni uygulamaya göre, e-Devlet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri onaylandıktan sonra 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi hatalar düzeltilebilecek.


Hakan Akçam, sistemle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:


“Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek.”

#e-devlet
#e-kira sözleşmesi
#kira sözleşmesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasız açık satış başvurusu farklı ilden yapılabilir mi? İkametgâh şartı var mı? TOKİ başvuru şartları